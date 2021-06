Dopo Italiano si pensa già ai rinnovi: Ribery sale, Caceres via. Nodo Vlahovic

Dopo l'annuncio di Italiano summit di mercato col nuovo tecnico, a partire dai rinnovi. Ribery e Vlahovic i nomi più caldi

La società viola deve sciogliere il nodo relativo ai contratti da rinnovare, tre fronti caldissimi. Il primo riguarda Dusan Vlahovic, che Commisso vuole blindare, per poi passare alle situazioni relative ai "senatori" Ribery e Caceres. Se per l'ex Bayern le quotazioni sono in rialzo, per l'uruguaiano le chance di restare in viola sono vicine allo zero con il Cagliari in pole per aggiudicarsi l'esperto e duttile difensore.