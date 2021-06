Ribery in attesa di segnali dalla Fiorentina. Libero dal primo luglio

Il contratto di Ribery con la Fiorentina scadrà il 30 giugno

Il Corriere dello Sport si concentra su Franck Ribery. Il francese aspetta solo la Fiorentina. Di messaggi ai dirigenti viola ne ha mandati, ma fin qui nessuna risposta. Ha ancora voglia di essere protagonista, pure la questione economica passerebbe in secondo piano. Prima di partire per le ferie, aveva incontrato Gattuso in Versilia. Il divorzio dall'ex tecnico del Napoli ha spostato il focus delle priorità all'interno del club viola. Se non ci saranno novità col passare delle ore, Franck comincerà a guardarsi intorno con maggiore attenzione.