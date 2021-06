Gazzetta si sbilancia: Fiorentina-Italiano, ci siamo. Pronto l’annuncio

La Fiorentina si è decisa a pagare la clausola per liberare Vincenzo Italiano. Per lo staff invece lo Spezia chiede Ranieri

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani si sbilancia sull'esito della trattativa tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano . Come scrive Luca Calamai ci siamo visto che la Fiorentina ha deciso di versare allo Spezia la clausola da un milione e ottocentomila euro per liberare l'allenatore della storica promozione in A e salvezza dei liguri. L'intesa è stata trovata anche con il tecnico, che firmerà un biennale con un ingaggio poco superiore al milione più bonus legati ai risultati. E se riuscirà a portare la Fiorentina in Europa, il suo ingaggio raddoppierebbe .

E' comunque questione di ore, che porteranno all'annuncio del prossimo allenatore della Fiorentina. Ci vorrà un po' di più per liberare lo staff, una nutrita schiera di otto professionisti che dovranno uscire dall'accordo in essere. Per agevolare il passaggio del gruppo di lavoro di Italiano in viola, il dg Joe Barone lavora ad una soluzione. Lo Spezia vorrebbe il cartellino di Luca Ranieri, tornato a Firenze dopo la stagione in prestito alla Spal, che la Fiorentina valuta 4-5 milioni mentre, viste le tensioni, è improbabile che alla corte dell'ex tecnico del Trapani arrivi qualcuno dei vecchi allievi, in particolare quel Luca Maggiore reduce da un campionato giocato ad alti livelli.