Dopo 4 finali perse, 3 finali in un giorno: Fiorentina solo spettatrice, ma che occasioni

Archiviata la finale di Champions League, finita la stagione. Questo è quello che si tende a pensare, ma in realtà stasera di finali ce ne sono altre tre, due in Italia e una in Argentina, con l'Italia ugualmente protagonista. Si giocano infatti lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona, la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Bari e Cagliari e la finale del Mondiale Under 20 tra Italia e Uruguay. E qui vi diciamo perché la Fiorentina, dopo aver perso le ultime quattro finali tra prima squadra e Primavera, un occhio lo butterà su tutte e tre le partite.