Distefano, ora si va tra i grandi. Aquilani lo aspetta, ma la Fiorentina…

Uno degli obiettivi dell'estate 2023 della Fiorentina sarà anche quello di piazzare in giro per l'Italia i tanti giovani che non potranno più far parte della propria Primavera per raggiunti limiti di età. Troppo importante, per questi ragazzi, andare a farsi le ossa sui campi di Serie B e C. Uno che sicuramente nell'annata 2022/2023 ha fatto molto bene nella formazione guidata da Alberto Aquilani è Filippo Distefano, attaccante esterno classe 2003. Proprio l'ormai ex tecnico della formazione giovanile gigliata lo avrebbe già richiesto alla sua nuova società, il Pisa. Per ora, però, pare che in casa viola vogliano prima far valutare Distefano a Vincenzo Italiano, per poi eventualmente mandarlo a giocare soltanto dopo il ritiro al Viola Park.