Dilemma Lirola: Fiorentina e Sassuolo restano lontane (per ora). Le alternative

Potrebbe essere davvero l’ennesima telenovela del mercato gigliato: neppure gli incontri di oggi tra Fiorentina e Sassuolo sono serviti ad avvicinare le due parti in causa, ma anche lo stesso Pol Lirola a Firenze. Doveva essere un giorno importante per la trattativa in questione, ma la fumata è stata grigia. I neroverdi chiedono tanto per il terzino spagnolo, sicuramente giocatore forte ed affidabile ma al momento valutato davvero troppo dal club di Squinzi. E così Daniele Pradè si cautela, guardandosi intorno e tenendo Venuti in rosa. A tal proposito, Niccolò Ceccarini su Twitter rilancia alcuni nomi come alternative, da Lala dello Strasburgo agli italiani Stryger Larsen dell’Udinese e Patric della Lazio.

