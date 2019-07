La Fiorentina fa dietrofront: niente Lecce, Venuti resterà

Sembrava destinato a lasciare la Fiorentina per accasarsi al Lecce, invece Lorenzo Venuti resterà a Firenze. Come scrive tuttomercatoweb.com, il terzino destro si giocherà le sue carte nonostante il possibile arrivo di Pol Lirola (SCHEDA) dal Sassuolo. Montella, si legge, ha chiesto alla società di trattenerlo. Di conseguenza Pradè e Barone hanno accantonato l’idea di cederlo in prestito: solo un’offerta da 7-8 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al club.