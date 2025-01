Di Marzio: Como su Ikonè. Ma Pedullà: no viola, ecco la formula richiesta

Il fatto che Jonathan Ikonè fosse stato messo sul mercato non è una novità (LEGGI QUI). Lui e Kouamè sembrano i due principali indiziati a lasciare la Fiorentina nel mercato di gennaio. Sull'esterno francese, secondo Gianluca Di Marzio, c'è il Como di Cesc Fabregas. Contatti in corso tra le società per valutare il possibile trasferimento dell'ex Lille, arrivato a Firenze nel dicembre del 2021 per 15 milioni e mai davvero centrale nelle scelte di formazione di Italiano prima e di Palladino poi.