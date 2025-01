Di Marzio: “La Fiorentina ha messo sul mercato Kouamè e Ikoné”

Arrivano importanti novità in casa Fiorentina in vista di questo mercato di gennaio. Come scrive gianlucadimarzio.com, il club viola avrebbe comunicato agli agenti di Ikoné e Kouamè che entrambi verranno messi sul mercato. I due giocatori, ora, potranno dunque lasciare Firenze in questa sessione di calciomercato.