Di Marzio: “Milik vuole lasciare il Napoli a gennaio e attende offerte. Il punto sull’incontro di oggi”

Attraverso il proprio portale GianlucaDiMarzio.com, il noto esperto di calciomercato fa il punto sull’incontro avvenuto quest’oggi a Castel Volturno tra gli agenti del calciatore polacco e la società partenopea (LEGGI). Le sensazioni di questo pomeriggio sono state confermate, in quanto: “I suoi agenti hanno ribadito al presidente De Laurentiis, al ds Giuntoli e all’ad Chiavelli che il giocatore a gennaio è pronto a lasciare Napoli e potrà valutare offerte congeniali per il suo futuro e per il club”. Milik non vuole andarsene quindi accordandosi con un club per giugno a parametro zero. Il polacco non ha comunque intenzione di rinnovare di un anno con il club partenopeo, atto che avrebbe dato più forza al Napoli sulla cifra di vendita. Adesso si attendono offerte. Anche se al momento non c’è ancora una squadra pronta a prenderlo o che si è fatta avanti, come non c’è una cifra prefissata dal club per il suo cartellino. La richiesta economica sarà fatta a tempo debito al club (o i club) che mostreranno interesse.