Napoli, incontro con gli agenti di Milik a Castel Volturno. Probabile addio a gennaio

Un futuro da decifrare, per Arkadiusz Milik, che al momento è ai margini del progetto tecnico del Napoli. Escluso dalle liste – si legge su gianlucadimarzio.com – il polacco dovrà trovare una nuova destinazione probabilmente già da gennaio. Per questo gli agenti del giocatore si sono recati oggi a Castel Volturno per discutere del futuro di Milik. Al centro sportivo erano presenti anche il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli.