Da Napoli: Milik riflette, può partire a gennaio. E l’ipotesi Fiorentina è ancora viva

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla possibile cessione di Arek Milik durante il mercato di riparazione a gennaio. Secondo quanto riporta il quotidiano, l’attaccante potrebbe anche partire a zero ma questo significherebbe restare fino a giugno senza giocare, eventualità che comporterebbe problemi in vista dell’Europeo 2021.

Ecco perché dopo le varie situazioni saltate in estate, ultime in ordine di tempo quelle di Roma e Fiorentina, la situazione dovrebbe sbloccarsi alla riapertura del mercato di gennaio. Il Napoli attende che si faccia avanti qualche club di Premier League, oppure qualcuno di Liga. Un club italiano che potrebbe muoversi è la Fiorentina se dovesse decidere di puntare sull’acquisto di un attaccante centrale per rinforzare l’organico a gennaio.