Mandzukic, il Bologna si allontana. Mihajlovic: “Non è adatto a noi, siamo lucidi”

Niente ritorno in Italia, almeno per il momento. Resta tra i giocatori svincolati Mario Mandzukic, accostato anche alla Fiorentina dopo l’addio a parametro zero ai qatarioti dell’Al-Duhail. Per lui sembrava essersi aperta la possibilità Bologna (LEGGI), ma ci ha pensato il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic a smentire tutto in conferenza stampa: “Sul mercato non c’è nessuno che io vedo adatto al Bologna. Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo… nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Dobbiamo essere lucidi, non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno le cose senza pensare”.