Mandzukic: il Bologna ci pensa per sostituire l’infortunato Santander

Con l’infortunio rimediato da Federico Santander che dovrà essere operato e resterà ai box per circa quattro mesi, il Bologna sta valutando la possibilità di ingaggiare un centravanti svincolato. Tra i profili vagliati, Sky Sport riferisce di un contatto avvenuto nella giornata di oggi con il procuratore di Mario Mandzukic. La società rossoblù secondo l’emittente starebbe valutando il profilo dell’attaccante croato che recentemente ha rifiutato il West Ham. L’ex Juventus, in estate a lungo un’idea low-cost per l’attacco della Fiorentina, non ha ancora fatto sapere se è o meno interessato ad un ritorno in Serie A.

Sconcerti: “La Fiorentina non è ancora una squadra. I nuovi acquisti giocano fuori ruolo”