Sconcerti: “La Fiorentina non è ancora una squadra. I nuovi acquisti giocano fuori ruolo”

Mario Sconcerti (le sue parole su Iachini) è intervenuto al Pentasport:

La Fiorentina non è ancora una squadra come dimostrato dalle prime partite, non ha qualità di palleggio. Ogni tre passaggi si perde il pallone. Amrabat, Callejon e Bonaventura sono tutti fuori ruolo. Ci sono stati dei contatti tra club gigliato e De Zerbi, ma lui era convinto di restare lì, in una società ricchissima che ha un progetto. Questa Fiorentina mi sembra una squadra di nessuno, neanche di Iachini. Lo schema della squadra viola dipende molto dalla posizione di Castrovilli, è un 3-5-2 più evoluto. Mi piacerebbe molto il progetto Sarri, anche se non lo vedo a stagione in corsa. Kouamè mi sembra un po’ in confusione, ha bisogno di un riferimento ed lo vedo più un’ala. La partita con la Roma è una possibilità per fare una buona partita