Sconcerti: “Iachini? L’isteria ci fa del male: se lo mandiamo via facciamo ridere tutti”

Di seguito un estratto dell’intervento di Mario Sconcerti ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: “Sono passate quattro giornate, faremmo ridere il mondo se mandassimo via Iachini adesso. Iachini ha il dovere di far rendere di più i giocatori: trovo strano ad esempio che Vlahovic o Castrovilli da quando c’è Iachini abbiano un rendimento così scadente. Se poi c’è la preoccupazione che l’allenatore non sia ascoltato dalla squadra il Presidente o chi per lui deve andare dalla squadra e dire chiaro e tondo: questo è il mio allenatore. Mi sembra che in questo momento Iachini stia coprendo chiunque, mi sembra un po’ troppo facile così. Io non sono convinto che Iachini sia l’allenatore ideale: ma sono convinto che sarebbe dannoso per l’immagine della Fiorentina esonerarlo adesso. Perché un grande allenatore dovrebbe venire in una società così isterica? Una società che manda via un allenatore dopo quattro giornate? Questa isteria, questa nostra continua voglia di discutere noi stessi, ci fa del male“.