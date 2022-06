Di Marzio: “La Fiorentina vuole rinforzare il centrocampo: piace un ex Genoa”

Un nome per il centrocampo viola

Dopo il rinnovo di Italiano per cui manca solo la firma (ecco quando potrebbe arrivare), la Fiorentina pensa a come rinforzare il centrocampo. Il profilo che piace, si legge su GianlucadiMarzio.com, è quello di Nadiem Amiri, classe '96 di proprietà del Bayer Leverkusen e che ha passato gli ultimi sei mesi in prestito al Genoa. (LA SCHEDA DEL CENTROCAMPISTA)