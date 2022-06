Ceccarini: “Decisa la data dell’incontro tra ACF e Italiano per la firma”

Attraverso un post su Twitter, il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha svelato la data in cui andrà in scena il tanto atteso incontro tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano per porre la firma decisiva sul prolungamento del contratto del tecnico. Confermate le prime indiscrezioni: sarà domani, martedì 21, il giorno decisivo per il rinnovo dell'allenatore nativo di Karlsruhe.