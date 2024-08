Di Marzio: “Fiorentina su Baturina, offerti 14 milioni. Si tratta”

Nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club gigliato avrebbe offerto 14 milioni più bonus per Martin Baturina, fantasista classe 2003 della Dinamo Zagabria che nella scorsa stagione ha giocato 32 partite di campionato segnando 5 gol. A questo dobbiamo aggiungerne altre 16 (2gol) nella varie coppe europee giocate con la sua squadra. A fronte dell'offerta viola, il club croato vorrebbe invece 20 milioni per lasciar partire il suo talentino. I due club stanno trattando in queste ore.