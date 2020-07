Di Francesco, la sua prima scelta è la Fiorentina. Incontro con il club viola in settimana

Anche secondo Sportitalia c’è Eusebio Di Francesco tra gli allenatori in prima fila per la panchina viola. Seguito dal Cagliari, il tecnico avrebbe messo la Fiorentina in cima alla lista di gradimento. In settimana ci sarà un incontro con la dirigenza gigliata per cercare un’intesa. Chi preferite tra lui, Giampaolo e Iachini: PARTECIPA AL NOSTRO SONDAGGIO!