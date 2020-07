Il nome è da tempo tra quelli accostati alla panchina viola, ma la notizia è che Rolando Maran non sarebbe ancora fuori dai giochi nella corsa al ruolo di tecnico della Fiorentina per la prossima stagione. Anzi, secondo quanto riporta Radio Bruno l’ex allenatore del Cagliari piacerebbe per carattere e metodi di gioco a Rocco Commisso in persona. Il profilo di Maran era stato valutato anche l’estate scorsa prima della conferma di Vincenzo Montella.