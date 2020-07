SONDAGGIO – Il nuovo allenatore viola: Di Francesco, Giampaolo o Iachini? VOTATE!

La situazione del prossimo allenatore della Fiorentina tiene banco e, raggiunta la salvezza, la società si sta muovendo per chiudere la questione in maniera veloce. Resta in piedi la riconferma di Beppe Iachini con le doppia alternativo di Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo. Se dovessero essere questi i nomi quale sarebbe il vostro preferito?

