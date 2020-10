Rodrigo De Paul, dopo le tanti voci sul suo conto, è rimasto ad Udine anche al termine di questa sessione di calciomercato. Il fantasista argentino è stabilmente nel giro della propria nazionale, al quale si è aggregato per l’impegno contro l’Ecuador, insieme al neo viola Martinez Quarta. L’ex Valencia ha rilasciato un’interessante intervista sulle pagine di Marca.

Udine e la Serie A

“Il calcio italiano insegna molto tatticamente, se hai una mentalità aperta. Devi correre per 90 minuti a centrocampo. Mi piace perché mi permette di stare a contatto con la palla: i centrocampisti non devono solo pensare a recuperare i palloni, quello che conta è coprire bene il campo. Questo è stato utile anche in Nazionale”.

Futuro di nuovo in Spagna?

“Vorrei tornare perché ho maturato esperienza e mentalità. Per ora non è impellente il desiderio, ma giocare in Spagna è stato molto importante. È un campionato avvincente e con il giusto progetto mi piacerebbe tornarci. L’Atletico? So che era interessato. Simeone mi piace: gioca un calcio dinamico, ogni seduta d’allenamento sembra una partita ufficiale. In Argentina siamo cresciuti con questa mentalità. Se un giorno dovesse capitare, sarei felice di giocarci”.

