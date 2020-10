Thereau a VN: “La Fiorentina ha sbagliato con Chiesa e Milenkovic non rinnoverà. Ribery mi ha detto…”

“Senza un bomber sarà molto difficile per la Fiorentina andare in Europa”. Così la pensa Cyril Thereau, fresco ex viola dopo la scadenza del contratto e un ultimo anno vissuto ai margini della rosa. Il francese è tornato al Franchi per assistere alla partita contro la Samp al fianco di Ribery e ai microfoni di Violanews.com racconta: “La squadra aveva iniziato bene, ma dopo il gol sbagliato è calata ed è finita male. E’ chiaro che l’assenza di Franck si fa sempre sentire, è un giocatore fondamentale. Cosa mi ha detto? E’ motivato, ha voglia di far bene e non vuole rivivere la stagione dell’anno scorso, è venuto in Italia per divertirsi e togliersi delle soddisfazioni”.

Ma questa Fiorentina dove può arrivare? “Secondo me il mercato è stato buono, la difesa e il centrocampo sono stati rinforzati prendendo ottimi giocatori. L’unica cosa che manca è una punta centrale capace di fare 20 gol e non è una lacuna da poco. Se fosse arrivato un bomber la Fiorentina poteva giocarsela con Lazio, Roma e Milan, ma così no” dice Thereau a Violanews. “Vlahovic, Cutrone e Kouame sono 3 bravissimi attaccanti, ma sono ancora giovani e non ti garantiscono tanti gol. Quello che ha più prospettiva a mio avviso è Vlahovic, potrà davvero diventare un bomber ma oggi non è ancora una certezza, l’avrei visto bene crescere alle spalle di un centravanti titolare importante”.

Sulla questione Chiesa, Thereau dice: “Ho sentito le parole di Pradè e non mi sembra giusto dare tutte le colpe a Federico. Secondo me era meglio cederlo l’anno scorso, perchè quando ricevi certe offerte è sbagliato tenere un giocatore controvoglia. Lui all’inizio ha vissuto un momento complicato, ma poi è tornato ad essere il ragazzo di sempre e si è sempre impegnato al massimo, non è mai stato un problema nello spogliatoio. Però lo avrei visto meglio all’Inter che non alla Juve”. E poi su Milenkovic: “L’errore della Fiorentina è stato arrivare a questo punto, è troppo tardi. Lui sta bene a Firenze e sarebbe stato contento di rinnovare il contratto un anno fa, ma adesso ci sono molti club importanti che lo vogliono e sarà difficile che scelga di rimanere”.

Infine un giudizio sulla gestione Commisso: “La vera svolta c’è stata sul piano della comunicazione e dell’immagine, ma dopo il primo anno di ambientamento adesso tutti si aspettano i risultati. Non bisogna dimenticarsi che i Della Valle hanno tenuto la Fiorentina per molti anni in Europa, ora tocca alla nuova proprietà riportare la squadra in alto” il pensiero di Thereau a Violanews.com.