Milenkovic, il Milan non molla la presa: a gennaio presenterà una nuova offerta

Il Milan non è riuscito in questa ultima sessione di mercato estiva a prelevare il fatidico difensore centrale, ma a gennaio vorrebbe riprovarci. Stando a quanto riferisce SportMediaset, grazie al fondo economico incassato dalla cessione di Paquetà e al possibile addio di uno tra Duarte o Krunic, il club di Via Aldo Rossi sarebbe intenzionato a puntare nuovamente tutto su Milenkovic, centrale difensivo della Fiorentina di Rocco Commisso. Kabak e Simakan le possibili alternative.

FOTO – UNA BUONA NOTIZIA, RIBERY E’ TORNATO A FIRENZE