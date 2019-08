De Paul, panchina e fuga negli spogliatoi. Agente in Italia. Ds Udinese: “Col mercato aperto…”

La panchina iniziale e la fuga negli spogliatoi di Rodrigo De Paul al termine di Udinese-Milan non sono sfuggiti agli occhi attenti di addetti ai lavori e tifosi. Sulla situazione relativa all’argentino, sul quale è forte il pressing della Fiorentina (LEGGI), si è espresso il direttore dell’area tecnica del club bianconero Pierpaolo Marino. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Con il mercato aperto non si può mai dire. Sapete bene che le operazioni riguardanti giocatori di questo livello, che vestono la casacca importante come quella dell’Argentina, o si fanno in pochi giorni o non si realizzano più. Finora non abbiamo avuto un interlocutore consistente, nel senso che non c’è una proposta che possa averci messo in difficoltà o aver tentato la proprietà a dare via un giocatore cosi importante”.

Che la Fiorentina reputi De Paul la prima scelta per rafforzare il proprio attacco (ma anche il centrocampo, vista la sua duttilità) non è un mistero. Un ulteriore piccolo, possibile indizio sul fatto che ci possano essere delle novità in vista arriva dalle Instagram stories dello stesso n°10 dell’Udinese, che ieri, dopo la vittoria contro il Milan all’esordio in campionato, ha passato la serata in compagnia del suo agente Agustin Jimenez (che quindi si trova in Italia).

GAZZETTA.IT: FIORENTINA, PRONTI 30 MLN PER DE PAUL. C’E’ OTTIMISMO