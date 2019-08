Pedullà: “Accelerata per De Paul, giovedì o venerdì la chiusura. No a Benassi contropartita, Raphinha…”

Inizia l’ultima settimana di calciomercato e per fare il punto sul mercato viola Alfredo Pedullà ha parlato così a Radio Bruno: “La panchina di ieri per De Paul non è una scelta tecnica. La base dell’operazione è di 30 milioni, 25 più bonus senza contropartite tecniche. Questo perché Benassi piace, ma c’è sovraffollamento nel centrocampo dell’Udinese e può prendere quota solo se parte Fofana. Raphinha si è raffreddato perché non è una prima scelta e perché la Fiorentina ha messo sul piatto per De Paul quasi la stessa cifra che avrebbe stanziato per Berardi. L’accelerata? Ci può essere nelle prossime ore ma la chiusura può slittare a giovedì-venerdì. De Paul con Ribery e Boateng è un salto di qualità incredibile, c’è la volontà di aprire un ciclo da parte della nuova proprietà”.

Su Biraghi: “L’Inter lo punta dall’autunno, ma non ha piacere dare in prestito secco Dalbert al Nizza dopo averlo pagato 18 milioni. Simeone? Non è una novità che lui abbia voluto aspettare l’ultima settimana per decidere il suo futuro”.