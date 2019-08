Come conferma Gazzetta.it, il primo obiettivo di Pradè in questa ultima settimana di mercato il centrocampista offensivo. Da tempo la Fiorentina sta provando a convincere l’Udinese a cedere Rodrigo De Paul alle giuste (per i viola) condizioni. Magari inserendo contropartite come Simeone o Benassi. Al momento i viola sono disposti anche ad andare all in con solo cash, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni tra parte fissa e bonus. La panchina di ieri ha alimentato i sogni dei tifosi gigliati e adesso si aspetta solo l’ultimo sì dell’Udinese, c’è ottimismo. PEDULLA’ SULLA STESSA LINEA: “ACCELERATA VIOLA PER DE PAUL”