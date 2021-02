Continua a tenere banco in ambito calciomercato il futuro di Rodrigo De Paul, domani avversario della Fiorentina e vicino a vestire la maglia viola nell’estate 2019. L’interesse gigliato per il fantasista argentino è sempre rimasto vivo, ma con il passare del tempo le pretendenti – assieme alla sua valutazione – sono aumentate. Il Liverpool, infatti, avrebbe pronta un’offerta da 26 milioni di sterline per De Paul.

A dirlo è il Daily Mail che spiega come i Reds vedano in De Paul l’erede di Georginio Wijnaldum, quest’ultimo in scadenza di contratto col club e possibile partente nel mercato estivo. Per il Liverpool c’è da battere la concorrenza dell’Inter, anche se i problemi economici del club nerazzurro potrebbero chiudere la trattativa per De Paul in favore dei Reds.