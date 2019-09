Pozzo irremovibile per De Paul: rifiutati 33 milioni

La Nazione ripercorre le ultime ore del mercato viola. Ieri è stato fatto l’ultimo tentativo viola per arrivare a Rodrigo De Paul. Ma niente, l’offerta da 33 milioni è stata rimandata al mittente dall’Udinese: Pozzo non si è scostato di un millimetro, 35 milioni o nulla. E così è stato. La suggestione Sandro Tonali è rimasta tale: un tentativo o forse un modo per tentare il colpo a sorpresa nei confronti di un elemento che il Brescia non ha mai considerato sul mercato, nemmeno davanti a proposte choc.