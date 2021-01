Ex Ds Udinese: “A giugno De Paul andrà via, la Fiorentina è una possibile destinazione”

L’ex Ds dell’Udinese Manuel Gerolin ha parlato a Lady Radio di De Paul e della lunga corte che da tempo gli sta facendo la Fiorentina:

Considero la Fiorentina una squadra top per un giocatore. De Paul sono anni che deve andare via, ma si sa che Udine è una bottega cara. Quando il club viola lo ha trattato, aveva già speso tanto e la richiesta alta dell’Udinese ha bloccato la trattativa. Però a giugno si sa che l’argentino dovrà lasciare il Friuli e la Fiorentina potrebbe essere una possibile destinazione per lui.