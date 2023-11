David adesso non segna più. Fiorentina, piace al Milan e il prezzo spaventa

Jonathan David è il nome nuovo per l'attacco della Fiorentina. Il canadese gioca nel Lille e piace a tante squadre. Tra queste c'è anche il Milan che ha "bocciato" Luka Jovic. In stagione solo 2 gol in campionato e 2 in Conference League, motivo per cui il prezzo chiesto dal Lille può abbassarsi fino a 40 milioni e forse - il Milan spera - ancora più giù. Il contratto in scadenza nel 2025 può aiutare: il Lilla, per non perdere JD a zero, considererebbe un’offerta. In due parole: David non è incedibile, anche a gennaio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.