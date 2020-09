Sembra sfumare definitivamente la possibilità per la Fiorentina di arrivare a Lucas Torreira (SCHEDA). Secondo quanto riporta ESPN Uruguay, infatti, il giocatore è molto vicino all’Atletico Madrid. I negoziati sono a buon punto ma non ancora chiusi, restano da definire gli ultimi dettagli (ancora in sospeso, si legge, solo per alcuni problemi personali occorsi al d.s. dei Colchoneros Andrea Berta). Torreira ha preferito accettare la proposta dell’Atletico a scapito di quelle arrivate nelle scorse settimane da Fiorentina e Torino.