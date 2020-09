Morata-Juve, affare fatto: domani a Torino. E ora che succede con Dzeko e Milik?

Sarà Alvaro Morata il nuovo attaccante della Juventus di Andrea Pirlo. L’accordo tra la società bianconera e l’Atletico Madrid – si legge su gianlucadimarzio.com – è ormai in chiusura, restano da sistemare gli ultimissimi dettagli, con il giocatore spagnolo che già domani è atteso a Torino per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Sullo sfondo resta l’incastro di mercato che avrebbe dovuto portare Dzeko in bianconero e Milik – in scadenza di contratto e ai ferri corti con il Napoli – a vestire la maglia della Roma.

Difficile ma non escluso che il doppio affare si faccia a prescindere dal ritorno di Morata alla Juventus, ma al momento si registra uno stallo nella trattativa tra l’attaccante polacco e la società giallorossa. Se alla fine Dzeko rimarrà alla Roma, Milik dovrà trovarsi un’altra squadra.