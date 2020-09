Bocci: “Torreira sposta gli equilibri. Su Milik avrebbero fatto un sacrificio…”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Stasera? Non so cosa aspettarmi, è stata un’estate assolutamente atipica. In teoria la Fiorentina è più forte rispetto all’anno scorso, il Torino ha un allenatore che mi esalta molto, che ha il gioco al centro del proprio progetto. Chiaro che se i granata prendono Torreira, si spostano molto gli equilibri. E’ un giocatore di prima fascia, noi non ne abbiamo molti così. Oggi più che mai sono importanti i cambi all’interno di una partita, e Iachini su questo punto ha fatto molto bene la scorsa stagione. Pezzella? Non è un difensore di prima fascia, non posso dimenticare i suoi errori la scorsa stagione. Mi auguro comunque che non venga ceduto. Duncan regista? Purtroppo la situazione è questa, anche Borja ha due allenamenti sulle gambe. Io credo che Borja e Bonaventura facciano una partita in due a livello fisico. Attaccante? Io credo che Commisso voglia puntare sui ragazzi attuali. Anno scorso sicuramente la Fiorentina ha sofferto la mancanza di un riferimento offensivo. Le prime due giornate sposteranno comunque inevitabilmente gli equilibri. Per Milik a Fiorentina avrebbe fatto un sacrificio, ma è stata determinante la volontà del giocatore di non voler venire a Firenze