Il concetto è chiaro: “Vogliamo tenerlo, ma se vuole andare via non lo tratteniamo”. Il d.g. Barone, dopo Commisso (LEGGI), due giorni fa ha ribadito posizione della Fiorentina sul futuro di Federico Chiesa (LEGGI). Come riporta l’Express, in Inghilterra sono intenzionati a prendere la palla al balzo: Manchester United e Chelsea fanno sul serio per il numero 25 viola e proverranno a convincerlo.

Per i blues Chiesa potrebbe rappresentare la prima alternativa a Pedro e Willian, entrambi sul piede di partenza, ma anche Solskjaer, manager dei Red Devils, è intenzionato a potenziare il parco attaccanti a propria disposizione, tanto più alla luce delle possibili cessioni di Lingard e Andreas Pereira. Insomma, le squadre interessate al giocatore non mancano (anche in Italia, dove è cercato da Juventus e Inter), ora la palla passa nelle sue mani.