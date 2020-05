Barone: “Chiesa? Non obblighiamo nessuno a rimanere. Firenze deve diventare un punto di arrivo”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha concesso una lunga intervista a Calciomercato.com. Tra i temi trattati il mondo degli eSports, le infrastrutture ed il futuro di Federico Chiesa:

Gli eSports coinvolgono e sono apprezzati da tantissime persone, compresi molti dei nostri calciatori. In merito abbiamo sviluppato una collaborazione con Hexon, uno dei gruppi più importanti. La nostra speranza è quella di crescere e di ottenere soddisfazioni anche in questo campo.

Nuovo centro sportivo? I lavori stanno continuando a procedere nonostante le difficoltà del momento. In questo periodo stanno facendo dei lavori agricoli dove verranno spostati gli alberi per fare l’olio e stiamo anche mappando e studiando tutta l’area per le necessarie predisposizioni. L’ obiettivo è quello di essere pronti comunque a settembre 2021.

Questione Stadio? L’obiettivo rimane sempre quello di poterne avere uno nuovo, moderno ed accogliente per tutti i nostri tifosi. Il calcio italiano senza uno stadio di proprietà non può competere. Servono leggi per percorsi più snelli. Quando avremo l’occasione presenteremo le nostre proposte al Governo. Vedremo quanta disponibilità ci sarà nell’ascoltarci per cambiare le cose.

Futuro di Chiesa? La nostra volontà è quella di creare una società ambiziosa che possa diventare un punto di arrivo e non di partenza per i calciatori. Poi ognuno è libero di fare le sue scelte, noi non obblighiamo nessuno a rimanere. Vogliamo giocatori felici di stare a Firenze. Parleremo quando tutto sarà finito.