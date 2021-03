Dall’Inghilterra: anche Mourinho si mette in fila per Milenkovic

Le sue prestazioni in queste prime settimane del 2021 non sono state certo esaltanti ma le pretendenti non mancano a Nikola Milenkovic. E che pretendenti. Il difensore serbo come vi avevamo già raccontato è inseguito in pratica da mezza Premier League e nelle ultime ore dall’Inghilterra si è diffusa la voce che anche il Tottenham di José Mourinho si sarebbe unito alla corsa verso il cartellino del centrale viola. Una corsa che vede già le due squadre di Manchester, il Liverpool ed anche i tedeschi del Borussia Dortmund.

L’intervista social odierna di Milenkovic