Milenkovic, in estate sarà derby di Manchester

Con ogni probabilità non rinnoverà il contratto con la Fiorentina e a fine stagione le strade si separanno. Nikola Milenkovic è finito nel mirino delle due squadre di Manchester e come riporta il tabloid britannico The Sun in estate sarà derby tra City e United per aggiudicarsi il cartellino del serbo. In particolare sembra forte l’interesse dei Red Devils, che cercano un centrale da affiancare a Maguire

