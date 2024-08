José Mourinho vuole Amrabat in Turchia. Il marocchino sembra essere sempre più vicino al Fenerbahce

La sfida di questa sera contro la Puskas Akademia potrebbe essere l'ultima gara in maglia viola per Sofyan Amrabat. Sul marocchino ci sono vari club; le piste più calde sembrerebbero essere Napoli e Fenerbahce. Proprio in ottica Turchia sono arrivati degli aggiornamenti che vedrebbero il centrocampista viola sempre più vicino a raggiungere José Mourinho.