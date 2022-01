Dalla Spagna: Vlahovic tra i giocatori che si sono offerti al Barcellona

Da Dybala a Cavani, da Schick a Werner: quanti giocatori si sono offerti al Barça! Anche Vlahovic nella lista

C'è anche Dusan Vlahovic nella lista di giocatori che si sono offerti al Barcellona tra il mercato invernale e quello della prossima estate. Come scrive in Spagna il Mundo Deportivo, per l'immediato si sono proposti al Barça giocatori come Cavani e Werner , ma anche Diego Costa , che ha appena rescisso con l'Atletico Mineiro e infine l'obiettivo viola Arthur Cabral .

Per l'estate invece - scrive il quotidiano - sia Dybala che Dusan Vlahovic avrebbero chiamato i catalani per capire se ci sono margini per un trasferimento in blaugrana. Tra i giocatori che avrebbero chiesto informazioni ci sono anche il milanista Kessié e gli ex Roma Patrik Schick e Rudiger.