Vlahovic, partita doppia: ed è muro contro muro con la società

Dusan Vlahovic sta vivendo una doppia partita: in campo ha feeling con la rete, ma è al muro contro muro con la società sul rinnovo.

Sulle pagine di Repubblica troviamo un riferimento alla situazione di Dusan Vlahovic in seno alla Fiorentina. 17 reti fin qui segnate in campionato e il primo rigore sbagliato contro il Genoa con tanto di scuse alla gente del Franchi. Questo quello che succede in campo e che lo fa apprezzare, ma l'altra faccia della medaglia dice altro: il serbo non firmerà il rinnovo e lascerà Firenze, con il rischio di spingersi sempre più alla scadenza 2023. Con la proprietà sembra ormai scontro totale: la Fiorentina, vista la situazione, intende monetizzare il più possibile e sta valutando il da farsi. In caso di offerte davvero congrue (si parla di 70 milioni) da una parte ci sarebbe la voglia di privarsi subito dell'attaccante, ma dall'altra Ristic alza le commissioni e spinge tutto alla prossima estate. Insomma, siamo al muro contro muro. Intanto Vlahovic continua a segnare sul campo, il rapporto con tecnico e squadra è ottimo, ma sono in corso due partite fra campo e società.