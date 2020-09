Dalla Spagna, Deulofeu in uscita dal Watford. Ci pensa anche la Fiorentina

Gerard Deulofeu (SCHEDA) può fare ritorno in Italia. L’edizione online del quotidiano catalano Sport conferma quello che Violanews.com ha anticipato non oltre una settimana fa: l’attaccante è in uscita dal Watford, che dopo la retrocessione in Championship non può sostenere il suo pesante ingaggio. Ci pensano due squadre, il Milan e la Fiorentina. I rossoneri potrebbero riaccoglierlo dopo l’esperienza del 2017, mentre i viola sono interessati all’ex canterano del Barça qualora andasse in porto la cessione alla Juventus di Chiesa (CHE NON RINNOVERA’). L’agente è al lavoro per riportarlo in Italia, con il calciatore che non disdegnerebbe il rientro in Serie A.