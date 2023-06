Dalla Bulgaria: quattro club bussano per il baby Krastev

Il gioiellino (ex) Primavera lascerà la Fiorentina in estate? Molti club alla finestra, spunta anche il Villarreal

Si accende il mercato intorno a Dimo Krastev, elemento di spicco dell'ultima Primavera di Aquilani. Centrocampista ma anche difensore, classe 2003, sulle sue tracce ci sarebbero almeno 4 club tra Italia ad estero. Secondo quanto scrive il sito bulgaro Top Sport, in particolare, avrebbero già manifestato interesse il Catanzaro (che lo vorrebbe in prestito), ma anche Salernitana, Aarhus (formazione danese) e pure il Villarreal, che vorrebbe acquistarlo per poi aggregarlo inizialmente alla seconda squadra. Il contratto di Krastev scade nel 2024 ma la Fiorentina ha un'opzione di rinnovo per altre due stagioni.