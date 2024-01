Dal Portogallo: occhi viola sul Guimarães. Piace un centrocampista

La Fiorentina, secondo quanto riportato dal portale portoghese guimaraesdigital.pt, avrebbe inviato in Portogallo dei suoi osservatori per seguire da vicino le prestazioni di Tomás Händel, centrocampista 23enne del Vitória Guimarães. Il calciatore ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 4 milioni di euro e un contratto con il club che lo lega fino a giugno del 2026. Per molti è uno dei giocatori di maggior rilievo della squadra portoghese, che spesso ha pure indossato la fascia da capitano del club. Su di lui, però, non ci sarebbero solo i viola. Infatti, durante le ultime gare avrebbero visto anche degli emissari del Feyenoord.