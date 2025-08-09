Dal Brasile: su Ikoné c’è il Vasco da Gama. Perché? Svelato il motivo

Dopo essere rimasto fuori dalla lista dei convocati per il ritiro in Inghilterra, Jonathan Ikoné potrebbe salutare la Fiorentina e volare in Brasile. Secondo fonti sudamericane, il Vasco da Gama avrebbe messo nel mirino l’esterno classe 1998, avviando i primi contatti per una possibile trattativa.

Il club di Rio de Janeiro è alla ricerca di un rinforzo offensivo con esperienza europea e vede in Ikoné il profilo ideale. A spingere l’interesse c’è anche un legame personale: l’attuale direttore sportivo del Vasco, Admar Lopes, ha già lavorato con il francese ai tempi del Lille, vivendo insieme la storica vittoria della Ligue 1 nel 2021.