Dopo essere rimasto fuori dalla lista dei convocati per il ritiro in Inghilterra, Jonathan Ikoné potrebbe salutare la Fiorentina e volare in Brasile. Secondo fonti sudamericane, il Vasco da Gama avrebbe messo nel mirino l’esterno classe 1998, avviando i primi contatti per una possibile trattativa.
Dal Brasile: su Ikoné c’è il Vasco da Gama. Perché? Svelato il motivo
Ikoné, futuro in Brasile? Su di lui c'è, secondo fonti locali, il Vasco da Gama
Il club di Rio de Janeiro è alla ricerca di un rinforzo offensivo con esperienza europea e vede in Ikoné il profilo ideale. A spingere l’interesse c’è anche un legame personale: l’attuale direttore sportivo del Vasco, Admar Lopes, ha già lavorato con il francese ai tempi del Lille, vivendo insieme la storica vittoria della Ligue 1 nel 2021.
