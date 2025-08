VN – In arrivo un’offerta dall’Arabia per Ikoné: il giocatore stavolta apre!

Jorko è pronto a salutare la Fiorentina: sembrano esserci tutti i presupposti per pervenire alla cessione del francese

Nicolò Schira 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 11:04)

Era su per giù un anno fa quando Jonathan Ikoné riceveva offerte dal Qatar: tanti soldi per lui e per la Fiorentina, ma un legittimo no per un giocatore che poi è stato discretamente impiegato prima in Conference League, nella fase iniziale, e poi dal Como in prestito per la seconda parte di stagione.

I lariani, però, non hanno esercitato il loro diritto di riscatto, e così il francese ex Lille è tornato formalmente a far parte della rosa della Fiorentina. Stando a quel che risulta alla nostra redazione, per Jorko è imminente un'offerta importante dall'Arabia Saudita, sebbene non da una squadra di primissima fascia.

Comunque, qualsiasi squadra araba in questo momento ha le disponibilità economiche per trovare facilmente l'accordo con i viola, che l'anno scorso avevano trattato con le qatariote Al-Duhail e Al-Arabi prima di registrare il no di Ikoné. Adesso invece, sempre secondo le nostre informazioni, ci sarebbe un'apertura concreta da parte del giocatore: ore calde per l'uscita di uno dei cosiddetti esuberi viola, che non fanno parte del progetto di Pioli.