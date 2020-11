Dal Brasile, il Real Madrid contatta la Fiorentina per Pedro. Offerta shock in arrivo?

Non solo le difficoltà per arrivare al riscatto da parte del Flamengo (LEGGI QUI), la questione Pedro continua a tenere banco in casa Fiorentina. Come scrive il sito flaresenha.com, il club rubio-negro ha sì una ‘prelazione’ di riscatto per 14 milioni di euro – somma che i carioca hanno problemi a racimolare -, ma l’insidia più grande si chiama Real Madrid: i blancos infatti avrebbero già contattato la Fiorentina e manifestato interesse per il n° 9, che a Firenze ha fallito, mettendo sul piatto ben 30 milioni di euro. Una plusvalenza ingente, se si pensa che con la maglia viola il brasiliano ha disputato solo alcuni scampoli di partita negli ultimi mesi del 2019.

