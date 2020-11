De Santis: “Ritorno di Pedro sarebbe un errore. Milik? Ho molte perplessità”

L’intermediario di mercato e grande esperto di calcio sudamericano, Lorenzo De Santis, ha parlato ai microfoni di Lady Radio del possibile ritorno di Pedro alla Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

Per Pedro non era facile far bene nel calcio italiano da subito. Guardate Gabigol, all’Inter ha fatto fatica e poi, una volta tornato in Brasile, ha segnato tantissimi gol. Per me il ritorno di Pedro alla Fiorentina sarebbe un errore. Milik? Sono molto perplesso. Per me sarà molto difficile che accetti la Fiorentina a sei mesi dalla scadenza del contratto. Avevo già queste sensazioni in estate, quando poi effettivamente ha rifiutato l’offerta viola. Occorrerebbe un’offerta irrinunciabile