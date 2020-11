Pedro, Fiorentina inflessibile: no ad un nuovo prestito al Flamengo. E dal Portogallo…

Capocannoniere e stella del Flamengo in questo 2020, Pedro si è riscattato ampiamente dopo i mesi anonimi in riva all’Arno che avevano portato il club viola a rispedirlo subito in Brasile. Adesso però, il suo prestito con i carioca sta per scadere e la squadra rossonera di Rio de Janeiro deve trovare un accordo con la Fiorentina per continuare ad usufruire delle sue prestazioni. Come riporta l’edizione brasiliana di Goal.com, la società viola è inflessibile: nessun prolungamento di ulteriori 12 mesi del prestito, se il Flamengo vuole tenersi il ‘suo’ numero 9 dovrà sborsare una cifra pari a 16 milioni di euro. Molti per i brasiliani, che cercherà di avvicinarsi alle richieste viola, non disposti a negoziare un nuovo prestito. Parallelamente a questa trattativa, prosegue l’interesse di alcuni club portoghesi: in particolare Porto e Sporting Lisbona.

